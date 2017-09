Zwakke resultaten eisen hun tol: Bayern München ontslaat Ancelotti (en de opvolger staat al klaar)

Bayern München heeft een punt gezet achter de samenwerking met coach Carlo Ancelotti. Dat heeft de Beierse club donderdag bekendgemaakt. Assistent-coach Willy Sagnol krijgt de leiding tijdelijk in handen. In de Champions League zit Bayern München in de poule bij Anderlecht, het won eerder deze maand met 3-0 van paars-wit.

Het is voorlopig niet het seizoen van Bayern. In de Bundesliga staat de club pas derde achter Borussia Dortmund en Hoffenheim, met 13 punten uit zes wedstrijden. Zo verloor de onaantastbaar gewaande Duitse club, die de laatste vijf titels won, verslagen door Hoffenheim en gaf het afgelopen weekend een 2-0 voorsprong uit handen thuis tegen Wolfsburg.

Woensdagavond verloor de ‘Rekordmeister’ met 3-0 van Paris Saint-Germain in de Champions League-poule van Anderlecht. Eerder versloeg Bayern paars-wit met 3-0. Ancelotti volgde voor het seizoen 2016-17 Pep Guardiola op. Hij veroverde de landstitel en strandde met Bayern in de kwartfinales van de Champions League. Daarin bleek Real Madrid te sterk. In de DFB-Pokal was de halve finale (tegen Borussia Dortmund) het eindstation. Thomas Tuchel (ex-Borussia Dortmund) wordt genoemd als opvolger.