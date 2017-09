Belg wint 7,7 miljoen euro in online casino

Een man uit Antwerpen heeft deze week 7.742.015 euro gewonnen bij een spel in het online casino van Unibet.be. Dat meldt Unibet donderdag.

De 27-jarige man speelt sinds 2013 in het online casino en won de jackpot bij een spel met een combinatie van 5 rollen, 25 winlijnen en een progressieve jackpot. De man wil anoniem blijven.

De Belgen hebben in 2015 liefst 206,5 miljoen euro verwed bij wedoperatoren aan online en offline weddenschappen. In de casino’s verloor de Belg 181 miljoen euro. De inkomsten uit offline kansspelen bleven dalen in 2015, zij het relatief beperkt, terwijl die uit online kansspelen meer dan verdubbelden. Dat bleek begin september uit het jaarverslag van de Kansspelcommissie (KSC).