Bart De Wever en rector Van Goethem openen academisch jaar in Stadsschouwburg: “Opgelet voor anti-intellectualisme”

Voor een volle Stadsschouwburg hebben burgemeester Bart De Wever en rector Herman Van Goethem het academiejaar van de Universiteit Antwerpen geopend. Na de plechtigheid volgt nog een receptie op het Theaterplein. Van Goethem haalt recente voorbeelden aan waarin wetenschappers niét ernstig worden genomen bij de benadering van de werkelijkheid.

Op de eerste donderdag van het academiejaar staat traditioneel de plechtige opening van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen op de agenda. Tijdens de plechtigheid nemen onder anderen burgemeester Bart De Wever en rector Herman Van Goethem het woord.

De rector sprak zich, in het kader van de democratisering van hoger onderwijs, uit tégen een verplichte ingangsproef voor alle richtingen. Verder haalde hij historische en actuele voorbeelden aan van hoe de werkelijkheid werd verdraaid en hoe de wetenschap in twijfel wordt getrokken, zoals door president Donald Trump. Ook het censureren van wetenschappelijke studies, zoals in Polen, valt voor Van Goethem onder de gevaarlijke trend van anti-intellectualisme.

Naast de academische was ook de politieke wereld vertegenwoordigd. Deze namiddag staat ook nog de studentikoze opener Studay op het programma, dit jaar voor de eerste keer in Park Spoor Noord.