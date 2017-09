Trump’s schoonzoon en adviseur Jared Kushner als vrouwelijke kiezer geregistreerd

Jared Kushner, schoonzoon en naaste adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, stond acht jaar lang als vrouw op de kieslijsten geregistreerd, zo hebben Amerikaanse media onthuld.

Volgens het magazine Wired blijkt uit de kiesdocumenten van de staat New York dat Kushner electoraal als een “vrouw” gold. Voor 2009 stond op zijn kiezersprofiel in New Jersey dat zijn geslacht “onbekend” was, voegde de website The Hill daaraan toe.

Het zijn niet de enige administratieve uitschuivers van de man. In januari onthulde de krant Washington Post dat hij bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar op de kieslijsten van twee staten stond.

Hij heeft zich ook meerdere keren vergist bij het invullen van zijn veiligheidsdocumenten voor het Witte Huis en moest ze telkens terugsturen, weet televisiestation CBS.

Onlangs is Kushner ervan beschuldigd vanaf de transitieperiode in december private e-mail voor regeringszaken te hebben gebruikt, naast de officiële server.

