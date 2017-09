Lesley-Ann Poppe beleefde ooit een avondje met Hugh Hefner

Hugh Hefner, oprichter van het erotische blad Playboy en eigenaar van The Playboy Mansion, is niet meer. Veel rondborstige sterren herdenken hem en daar is ook onze Lesley-Ann Poppe bij. Zij ontmoette Hugh vijf jaar geleden en beleefde een avond met hem in het legendarische huis, zo zegt ze in een interview met Radio 2.

Lesley-Ann Poppe , die ooit zelf schitterde in Playboy, is vijf jaar geleden naar de Playboy Mansion in Los Angeles gereisd. Hugh Hefner zelf was aanwezig. “Ik had via Pamela Anderson geregeld dat we bij hem zijn binnengeraakt. Dan heb ik met hem en zijn drie vrouwen gegeten. Daarna keken we naar de Batmanfilm ‘The Dark Knight’ in zijn privébioscoop. Ik heb de man wel leren kennen, ja”, zegt Poppe.

De blondine voegt eraan toe dat hij een legende was. “Zoals je hem op televisie zag met zijn zwarte pyjama en rode kamerjas, zo was hij ook echt. Dat droeg hij ook tijdens onze ontmoeting. Hij was wel heel rustig. Hij was ook al eind de tachtig, dan moet je geen zware feestjes meer verwachten. Ik dacht wel dat hij honderd zou worden. Hij werd goed gesoigneerd en had een privékok vast in dienst”, klinkt het.

Poppe heeft enkel de inkomhal, eetzaal, bioscoop en tuin van de befaamde Playboy Mansion gezien. “Ik ben niet in de privévertrekken geweest. Ik was onder de indruk dat ik daar was, want de man is wereldberoemd en het magazine is iconisch.”, zegt ze. De vraag is: wat zeg je tegen the Hef? “We hebben over zijn lievelingstaart gepraat. Hij was dol op taart en andere zoetigheden. Ik had toen ook net een kookboek uit en ik heb een van mijn gerechten bereid, maar dat was niets voor hem.” Poppe, die toen nog getrouwd was met haar ex, verzekert dat ze braaf is geweest.

Hugh Hefner is woensdag overleden. Hij werd 91. Ook de Vlaamse Griet Vanhees heeft ervaring wat Playboy betreft. Zij stond ooit op de kalender en deelt het kiekje nogmaals via Instagram.