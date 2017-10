Zeven bibliotheken gaan samenwerken

Ranst - De Ranstse bib maakt samen met de bibliotheken van Borsbeek, Malle,Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel deel uit van de vereniging Bibburen.

Die verenging moet een efficiëntere werking van de bibliotheken mogelijk maken op alle niveaus. Vanaf januari 2018 krijgen die zeven bibliotheken hetzelfde dienstreglement. Elke gebruiker van de bib kan 15 stuks gedurende vier weken gratis ontlenen.

Raadslid Jörg Welz (NV-A) vroeg zich af of een gebruiker dan in de zeven bibs vijftien stuks mag ontlenen. “Dat betekent dus in totaal 105 stuks voor een periode van vier weken.” Schepen Tine Muyshondt (CD&V) beaamde dat zoiets in principe mogelijk is.