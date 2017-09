Verschueren, Princen en Abbring zetten titeljacht verder in East Belgian Rally

Recht / Sankt Vith/Saint-Vith / Schönberg/Schoenberg / Lommersweiler / Crombach - Zaterdag wordt in Sankt Vith en omstreken de East Belgian Rally gereden, dat is de achtste van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK Rally. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), Kris Princen (Skoda Fabia R5) en de Nederlander Kevin Abbring (Peugeot 208 T16) zetten hun jacht op de titel onverminderd verder. Het trio mag zich aan stevige concurrentie verwachten van Cédric Cherain (Citroën DS3 R5), winnaar van de vorige editie.

Met nog twee rally’s te gaan blijft de titelstrijd ongemeen spannend. Vincent Verschueren won eerder deze maand de Omloop van Vlaanderen en nam de leiding over van Kris Princen, wiens rally in een West-Vlaamse gracht eindigde. Princen kondigde prompt het einde van zijn seizoen aan, maar kwam vorige week terug op die beslissing en start nu toch. Verschueren heeft zestien punten voorsprong op Princen en Abbring. Wanneer Verschueren vijf punten meer pakt dan zijn eerste achtervolgers, is zijn eerste titel een feit.

“Iedereen sprak na de Omloop van Vlaanderen dat we de titel bijna te pakken hadden, maar ik laat me niet gek maken. Er is nog niets beslist en ik kan me geen foutje veroorloven”, vertelde Vincent Verschueren. “Ik weet dat ik nog twee keer hard zal moeten aanvallen en foutloos zal moeten blijven om kampioen te worden. Ik ben trouwens blij dat Kris Princen erbij is, want ik wil de titel niet pakken omdat de rest het laat afweten. Nee, ik wil ervoor strijden. Een titel zonder tegenstand zou me niet interesseren.”

Kevin Abbring moet mogelijk zonder zijn vaste corijder de baan op. Pieter Tsjoen raakte tijdens de verkenningen van de Manx rally betrokken in een verkeersongeval en liep daarbij een ribblessure op. Donderdagmiddag moet een test duidelijkheid brengen.

Geen van de drie titelpretendenten won ooit de East Belgian Rally. Cédric Cherain deed dat wel. Cherain moet daarenboven niet rekenen voor het kampioenschap zodat hij voluit zijn kans kan gaan voor de zege. Vraag is of de titelkandidaten al dan niet gaan pokeren of eveneens voluit voor de overwinning gaan. Het antwoord volgt zaterdagavond omstreeks 22u30.