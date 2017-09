Night of the Proms voegt Blanche toe aan affiche

De ‘Night of the Proms’ mogen voor de komende editie een verrassende naam op hun affiche verwelkomen. Niemand minder dan Blanche zal een optreden voor haar rekening nemen in de Ethias Arena Hasselt en het Sportpaleis, maakte de zangeres donderdagochtend bekend op radiozender MNM.

Blanche, die in het echt Ellie Delvaux heet, nam vorig jaar deel aan het vijfde seizoen van de Waalse tegenhanger van ‘The Voice’. Daarin maakte ze indruk met haar covers van onder meer Adele en Beyonce. Zo veel dat ze dit jaar ons land vertegenwoordige op het Eurovisiesongfestival. Haar lied ‘City Lights’ maakte indruk, wat haar een vierde plek opleverde in het Oekraïense Kiev. Ook bij ons werd het muzieknummer een regelrechte hit door 25 weken in de Vlaamse Ultratop te kamperen.

De Waalse zangeres wordt nu aan de affiche van de ‘Night of the Proms’ toegevoegd. Eerder raakte al bekend dat Joss Stone, de voormalige ‘Spice Girl’ Melanie C. en Isabelle A zullen optreden naast vaste waarde John Miles. Volgende week wordt de laatste artiest bekendgemaakt.

Night of the Proms 2017 gaat dit jaar door op woensdag 22 november om 20.30 uur in de Ethias Arena in Hasselt en in het Antwerpse Sportpaleis op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 november om 20.30 uur. Toegangskaarten zijn te koop vanaf 26 euro op de site van Night of the Proms.