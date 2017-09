Meest gevreesde Belgische IS-strijder blijkt dan toch niet dood

De meest gevreesde Belgische IS-strijder, die de rol van de doodgeschoten topterrorist Abdelhamid Abaaoud zou overnemen. Zo werd Tarik Jadaoun (29) uit Verviers aanzien, in de binnenlandse en buitenlandse pers. Tot er in augustus berichten kwamen dat Jadaoun was doodgeschoten nabij Mosoel. Dat bleek een rookgordijn te zijn: Jadaoun leeft, en is krijgsgevangen genomen in Irak.

Verschillende aanhangers van Islamitische Staat (IS) waren het begin augustus zeker: de Belgische Syriëstrijder Tarik Jadaoun was gesneuveld bij de slag om Mosoel. Enkele jihadisten zeiden zelfs dat ze daarvan bewijs hadden gezien.

Dat blijkt nu een rookgordijn te zijn, die mogelijk door Jadaoun zelf werd opgetrokken in de hoop te kunnen verdwijnen. De Belgische veiligheidsdiensten weten dat hij nog leeft. Meer nog, hij is in Mosoel gevangen genomen. Daarna werd hij in het grootste geheim overgebracht naar een door de Koerdische strijders gecontroleerd gebied.

Jadaoun zou, net zoals de Antwerpse jihadist Bilal Al Marchohi (22), uitgebreid ondervraagd te zijn door de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Jadaoun is dan ook niet de eerste de beste. Hij werd door jihad-aanhangers bejubeld als de opvolger van topterrorist Abdelhamid Abaaoud, die de aanslagen van Parijs beraamde.

Al in januari 2014 vertrok Jadaoun samen met zijn boezemvriend Redwan Hajaoui naar Syrië. Tot dan was hij vooral bekend als een kleine crimineel die geregeld in de cel zat, wegens diefstallen en vechtpartijen met de politie.

Hij sloot zich op 11 juni 2014 aan bij ISIS, zo blijkt uit een document dat vorig jaar uitlekte. In september van dat jaar postte hij een foto van een man die hij had doodgeschoten. ‘Abu Hamza’, zoals hij zichzelf noemde, maakte er snel carrière. Twee keer figureerde Jadaoun prominent in een propagandavideo van ISIS. Een eerste keer, om de aanslagen van Zaventem en Maalbeek op te eisen. Een tweede keer in mei van dit jaar.

Jadaoun had naar verluidt een leiderspositie. Lofti Aoumeur (25), een andere jihadist uit Verviers die hem achterna was gekomen naar Syrië, zou op zijn vraag in 2016 een zelfmoordaanslag gepleegd hebben in Irak.

“Ik heb een plan”

“Jullie zullen nooit veilig zijn. Weet dat als jullie rustig liggen te slapen, er overal in de wereld broeders verstopt zitten. Ze wachten tot ze een signaal krijgen om toe te slaan”, zo vertelde hij in 2015 in een interview aan France 2.

Hij dreigde zelf ook met een aanslag: “We zijn niet bang van de politie of de veiligheidsdiensten. We weten hoe we onopgemerkt voorbij de grenzen kunnen glippen. Ik heb een plan. Als ik vertrek, zal het onmogelijk zijn om mij te vinden. Het zal zelfs onmogelijk zijn om mij te herkennen.”

In België, maar ook in andere westerse landen werd gevreesd dat hij effectief Abaaoud wilde opvolgen. Ook Abaaoud veinsde overigens ooit zijn eigen dood, om naar West-Europa te kunnen terugkeren.

Toen iemand meende dat hij Tarik Jadaoun en twee kompanen had gezien in het Parijse station Gare du Nord, werd prompt het hele station ontruimd.

Krijgsgevangene

Wat er met de twee krijgsgevangen Belgen zal gebeuren, is onduidelijk. België heeft geen uitleveringsverdragen met Syrië of Irak. Er is ook nog geen enkel signaal dat België een poging zou willen doen om de IS-strijders terug naar ons land te krijgen om hen hier te berechten.

Het is ook nog maar de vraag of de Iraakse autoriteiten op die vraag zouden ingaan. Voor hen zijn het oorlogsmisdadigers, die de doodstraf riskeren.