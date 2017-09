Google, Facebook en Twitter moeten getuigen over Russische inmenging

De internetgiganten Alphabet (Google), Facebook en Twitter zijn gevraagd om zowel in de Senaatscommissie als in de commissie van het Huis van Afgevaardigden te komen getuigen over mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ze zullen er het vuur aan de schenen gelegd worden voor de rol die sociale media daarbij hebben gespeeld.

Vertegenwoordigers van de drie internetgiganten zijn gevraagd om op 1 november voor de Senaatscommissie Inlichtingen (hogerhuis) te verschijnen, terwijl de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis) hen al volgende maand wil uithoren. Doel daarvan is om “beter te begrijpen hoe Rusland online tools en platformen heeft gebruikt om onenigheid te zaaien en onze verkiezingen te beïnvloeden”, zegt de voorzitter van de commissie in het lagerhuis.

Eerder deze maand maakte Facebook bekend dat Russen vorig jaar voor meer dan 100.000 euro aan verkiezingsgerelateerde reclame op de socialenetwerksite hadden gekocht. Die onthulling zette een aantal Democraten ertoe aan om nieuwe regels te eisen voor politieke online reclame. Senator en commissielid Mark Warner zei woensdag dat Facebook nog altijd niet genoeg details over de 3.000 advertenties heeft vrijgegeven.

Facebook anti-Trump?

Donald Trump viel woensdag in een tweet Facebook nog aan. Volgens de Amerikaanse president was de socialenetwerksite “altijd al anti-Trump” en werkte het platform samen met andere media die tegen hem waren. Ceo Mark Zuckerberg reageerde meteen op de uithaal en zei dat zowel Trump als de liberalen ontevreden waren over de inhoud en ideeën op Facebook tijdens de verkiezingscampagne. “Dat is hoe een platform runnen voor alle opvattingen eruitziet”, zegt Zuckerberg.