Baba Yega strikt topacteurs voor eigen film

U dacht dat u het intussen wel allemaal had gezien in de Vlaamse film, nu zelfs lang- gerekte afleveringen van De Buurtpolitie en de strapatsen van De Romeo’s de cinema halen? Deze hadden dan ook weinig mensen verwacht: ook dansformatie Baba Yega, die bestaat uit uitsluitend gemas- kerde leden, krijgt een eigen langspeelfilm.

U kent Baba Yega waarschijnlijk nog als de winnaars van Belgium’s Got Talent vorig jaar. Zij staan centraal in het verhaal: daarin verdwijnt een van de Baba’s van de aardbodem en moeten zijn vrienden hem terugvinden. Daarbij nemen ze het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die alle kinderen van hun spontaniteit en levensvreugde probeert te beroven. De dansers zijn wel in goed gezelschap, want ook Barbara Sarafian, Joke Devynck, Marc Van Eeghem, Sam Louwyck en Tom Audenaert hebben een rol.

Het project is de eerste langspeelfilm van het Antwerpse productiehuis Geronimo (Helden van Hier, Flying Doctors). De opnames daarvan starten volgende maand, het resultaat moet in het voorjaar van 2018 in de zalen komen.