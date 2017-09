Antwerpse studenten kweken groenten zoals in de middeleeuwen

Antwerpen - De Universiteit Antwerpen opende gisteren een ‘historisch proefveld’ voor stadslandbouw. Studenten Geschiedenis leren er groenten kweken op basis van kennis en technieken uit de late middeleeuwen, de 18de eeuw en de Tweede Wereldoorlog.

“Dit kadert in een nieuw practicum dat we sinds dit academiejaar geven aan de studenten die het vak Ecologische Geschiedenis volgen”, legt professor Tim Soens uit. “In deze stadstuin zullen we ecologische vraagstukken op kleine schaal behandelen. We vragen de studenten te kijken naar de manier waarop de modale mens in drie verschillende periodes in de geschiedenis tuinierde.” Dat moeten de studenten vervolgens omzetten in de praktijk. “Zo ontdekken ze wat ‘vroeger’ juist inhoudt en wat de beperkingen waren.”

Ze hebben de kennis, technieken en het materiaal van toen ter beschikking. “Wanneer de studenten met slakken te maken krijgen, moeten ze aan de hand van bronnen uitzoeken hoe mensen destijds dat probleem aanpakten.”

Ook op het vlak van materiaal wordt er geëxperimenteerd. “Glas is bijvoorbeeld handig om te tuinieren. Maar mensen in de middeleeuwen konden daar geen gebruik van maken.”

De voorbije maanden werd er een stadstuin ingericht op de terreinen van de stadscampus. “Nu beginnen we met bemesten en omspitten. Zaaien gebeurt vanaf februari. En hopelijk kunnen de studenten oogsten wat ze gezaaid hebben tegen de examens.”