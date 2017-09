Strijd tegen burn-out begint al in eerste leerjaar

Schoolkinderen moeten al vanaf het eerste leerjaar leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen burn-outs. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. “Er moet meer oog zijn voor stressbeheersing en omgaan met negatieve gedachten”, zegt psychologe Elke Van Hoof. Minister van Onderwijs Hilde Crevits gaat akkoord. “Vanaf volgend schooljaar wordt aandacht voor welzijn een van de erkenningsvoorwaarden voor scholen.”

Leren ontspannen. Afstand nemen van je (huis)werk. Je hoofd leren leegmaken. Het aan mama of papa zeggen als het slecht gaat. Het zijn dingen waarnaar in ons onderwijs te weinig aandacht gaat, en daar moet verandering in komen. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies dat moet helpen om de lawine aan burn-outs in onze maatschappij in te dijken. En de Raad legt in dat advies de nadruk op de school. En dat al van heel vroeg.

“In het begin van het lager onderwijs al, bij de eerste stappen in de schoolcarrière dus, zou er meer aandacht moeten zijn voor welzijn en stressbeheersing bij de leerlingen”, zegt gezondheidspsychologe Elke Van Hoof (VUB), expert binnen de Hoge Gezondheidsraad.

Elke Van Hoof Foto: rr

Dan gaat het niet om uitleg geven wat een burn-out precies is, maar wel kinderen wapenen tégen burn-outs. “Er is al wetenschappelijk bewijs dat het gunstige effecten heeft later als je aan jonge kinderen leert hoe ze optimistisch in het leven kunnen staan, hoe ze negatieve gedachten kunnen opvangen, hoe ze hun hoofd kunnen leegmaken na een drukke dag”, zegt Van Hoof.

Voorwaarde voor erkenning

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is te vinden voor die oproep. “Vanaf volgend schooljaar wordt het zorgbeleid van een school een van de voorwaarden om een erkenning te krijgen”, zegt ze. “Dat wil zeggen dat we verwachten dat ze een kwalitatief beleid voeren rond welzijn, stressbestendigheid en aandacht voor je goed in je vel voelen.”

Meer aandacht voor stress, dus. Terwijl er eerder al een roep was om meer aandacht te hebben voor verkeersveiligheid. “En voor financiële geletterdheid. En zo zijn er nog wel een paar”, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat we voor elk maatschappelijk probleem van de scholen verwachten dat ze een oplossing verzinnen. Dat is te gemakkelijk.”

Toch zegt ook Boeve dat gezondheid en stressbeheersing een grote rol zullen krijgen in het nieuwe leerplan basisonderwijs dat in opmaak is. “Maar dan niet met als enige doel om burn-outs te vermijden op latere leeftijd. Wel om onze kinderen op te voeden tot gezonde volwassenen.”