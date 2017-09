170 arbeiders staken omdat 1 collega vermaning krijgt

De arbeiders van de rubberfabriek Arlanxeo in Zwijndrecht gaan vrijdag en zaterdag staken. In 2014 hielden ze een staking zeven weken vol. Het bedrijf panikeert voorlopig niet.

Arlanxeo stond vroeger beter bekend als Lanxess. Maar het Duitse chemiebedrijf Lanxess ging in het voorjaar van 2016 een samenwerking aan met de Saudische oliemaatschappij Aramco. De naam van Lanxess in Zwijndrecht veranderde daardoor in Arlanxeo. Lanxess heeft wel nog twee andere vestigingen in Kallo en Lillo, waar de naam van het Duitse chemiebedrijf wel is behouden.

In Kallo en Lillo is alles voorlopig nog peis en vree. Bij Arlanxeo in Zwijndrecht, waar butylrubber voor de binnenvoering van autobanden wordt gemaakt, is dat niet het geval. “De 170 arbeiders zullen van vrijdagochtend zes uur tot zaterdagmiddag het werk neerleggen”, zegt Philippe Van Wassenhove, woordvoerder van Arlanxeo. “De 150 bedienden staken niet mee. Maar als de arbeiders niet werken, ligt de productie stil.”

Professionele fout

De oorzaak van het conflict is een schriftelijke vermaning die een arbeider heeft gekregen. “Een arbeider heeft een tiental dagen geleden een verkeerd product in de productieketen gebracht, waardoor onze keten zelfs vandaag nog steeds niet voluit werkt. Het gaat dus om een professionele fout, die ons veel verlies doet lijden. De arbeider heeft daarom een schriftelijke vermaning gekregen, die in zijn dossier komt. Het gaat dus niet om een loonverlies of een andere sanctie. We gaan die persoon ook niet buiten gooien.”

Waarom staken de arbeiders dan? “Ze gebruiken dit voorval als excuus om hun macht te tonen”, zegt Van Wassenhove. “Een andere reden kan ik niet bedenken. We hebben recent een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Ondanks het feit dat onze sector het tegenwoordig moeilijk heeft, hebben de vakbonden alles gekregen wat ze wilden.”

Zeven weken staken

Patrick Lodewijckx, afgevaardigde van de socialistische vakbond ABVV, bevestigt dat het bedrijf beter wordt geleid dan drie jaar geleden, toen de arbeiders het werk liefst zeven weken neerlegden. “Maar de schriftelijke vermaning die de werknemer heeft gekregen is veel te zwaar”, zegt Lodewijckx. “Door die schriftelijke vermaning loopt de medewerker het risico dat hij bij een volgend vergrijp wordt buitengegooid. Een mondelinge vermaning was beter geweest. Het is overigens niet de eerste keer dat de directie een te strenge sanctie oplegt. We willen hierover verder overleggen, maar dat zal helaas na vrijdag zijn.”

Na de staking van zeven weken in 2014 dreigde de Duitse directie van Lanxess ermee om de fabriek te sluiten. Zijn de vakbonden niet bang voor wat de Duitsers nu te melden hebben? “Het management is veranderd”, zegt Lodewijckx. “De helft van de aandelen is nu in handen van een Saudische firma. Het zal zo’n vaart niet lopen.”