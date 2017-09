Antwerpen - Chocolade- en delicatessenzaak Del Rey opent zaterdag een pop-up in de Stadsfeestzaal. Meteen stelt de patissier zes bouboules voor, mini-versies van de bekende boules de Berlin.

Del Rey neemt vanaf morgen de pop-upruimte in, naast de marmeren trappen in de Stadsfeestzaal, aan de zijde van de Inno. “We praatten al geruime tijd over een eventueel tweede verkooppunt”, ...