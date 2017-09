De beste samenvattingen vind je bij Quickprinter

Antwerpen -

Geen moed om je te aan een cursus van honderden pagina’s te zetten? Spring dan binnen bij copycenter Quickprinter. Daar worden samenvattingen van alle vakken verkocht. “Vroeger kwamen studenten hier vaak dezelfde samenvatting kopiëren, zo is het idee ontstaan om zelf samenvattingen te verkopen. Studenten kunnen ze binnenbrengen en wij bekijken dan of ze beter of meer up-to-date zijn dan de samenvattingen die we al hebben. Is dat het geval, dan nemen we de samenvatting over en krijgt de student 10% van de verkoop. Alle samenvattingen die we ver­kopen hebben we inhoudelijk bekeken met de student en we houden ook rekening met de feedback van andere studenten. Economische vakken en vakken waar heel veel studiemateriaal of net geen cursus bij is, verkopen het best. De prijs van een ­samenvatting hangt af van het aantal bladzijden en varieert van 2 tot 14 euro”, zegt Arne Verbeke van Quickprinter.