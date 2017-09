Spotgoedkoop sporten doe je met een sportsticker

Antwerpen -

Een student kan wel wat beweging gebruiken. Daarvoor kunnen zij in Antwerpen beroep doen op een Sportsticker voor de studenten van de hogescholen, of een Plus Pass voor de studenten van de universiteit. Online vind je alle info omtrent beide ­formules. “Studenten betalen daarvoor eenmalig 18 of 25 euro, waarvan een groot deel wordt terugbetaald door de mutualiteit. In ruil daarvoor kunnen ze genieten van een groot aanbod aan sporten op verschillende locaties. De meeste lessen gaan door in de sporthal van de stadscampus van de UA, maar ook op campus Middelheim en op Campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool. Dat aanbod gaat van lessen zumba of Tae Bo tot competitie­sporten als volleybal of voetbal. Op de piekmomenten in het jaar tellen we zo’n 350 studenten in een les zumba of BBB. In totaal schreven vorig academiejaar 6.500 studenten zich in, dit jaar is de ambitie 7.000 studenten”, vertelt Nils Van de Velden van Sportsticker. Lisa (23) studeert internationale betrekkingen en diplomatie en heeft gisteren haar Plus Pass al gekocht. “Ik volg zumba en Tae Bo. Het motiveert me om samen met anderen te sporten. Het aanbod is ook laagdrempelig, want alle dansjes van de les zumba veranderen elke week een beetje, dus iedereen kan inspringen.”