Oliver Naesen wint Memorial Fred De Bruyne

Berlare - Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale) heeft woensdag de Memorial Fred De Bruyne gewonnen, met start en aankomst na 162,4 kilometer in Berlare. De 27-jarige streekrenner haalde het licht afgescheiden voor Dimitri Peyskens en de Albanees Sefa Ylber. Jens Debusschere werd vierde, voor de Nederlander Mike Teunissen.

Van bij de start lag het tempo zeer hoog. De koers diende door de wedstrijdcommissarissen wel even geneutraliseerd te worden omdat een aanzienlijk aantal renners tijdens de tweede van veertien ronden tegen de vlakte was gegaan. Na de herstart volgde de ene aanval de andere op, maar uiteindelijk trokken 29 renners de voorlaatste ronde in met een voorsprong van 46 seconden op het peloton.

In die kopgroep waren onder meer Oliver Naesen, Edward Theuns, Lindsay De Vylder, Stijn Steels, Lawrence Naesen, Stijn Vandenbergh, Baptist Planckaert, Stijn De Bock, Jens Debusschere, Jasper Stuyven, Sefa Ylber, Sep Vanmarcke, Joeri Stallaert, Dimitri Peyskens en Kenny Dehaes vertegenwoordigd. Het peloton gooide de handdoek en de omvangrijke kopgroep begon met een voorsprong van 1:30 aan de slotronde. In volle finale versnelden Naesen, Dimitri Peyskens en Sefa Ylber, en in die volgorde kwam het drietal ook over de meet. Belgisch kampioen Naesen won zo reeds voor de derde keer de Memorial Fred De Bruyne.