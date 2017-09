Zij zijn de ‘moeders’ van het vondelingenluik: “Blijven palaveren heeft geen zin: als de nood er is, moet je iets doén”

Borgerhout -

Uitgerekend op de dag dat de ‘recordzomer’ met drie vondelingen bekendraakte, vierde het Antwerpse vondelingenluik vandaag zijn 17de verjaardag. “Toen in april 2000 zo’n eerste luik in Hamburg opende, ben ik dezelfde avond naar daar gereden”, zegt oprichtster Monique Verdickt van vzw Moeders voor Moeders. “Blijven palaveren heeft geen zin. Als er een nood is, moet je dóén.”