Eerste tentoonstelling van Anthony Aussems

Boechout - Kunstschilder Anthony Aussems (67) uit Boechout stelt van vrijdag 29 september tot en met zondag 8 oktober zijn werken tentoon in de Let's Find Gallery van Fred Toelen aan het Onze-Lieve-Vrouweplein in Boechout.

"Het was mijn vrouw die me wist te overtuigen om naar buiten te komen met mijn werk", bekent Aussems die onlangs met grote onderscheiding afstudeerde aan de kunstacademie van Hove. De schilder is in Boechout vooral gekend als zoon van gewezen burgemeester Etienne Aussems. Als gitarist van de band Pendulum scoorde hij in de jaren 70 een hit met het nummer 'It's a Beautiful day'."

Fred Toelen, eigenaar van Let's Find Gallery vindt het werk van Aussems interessant genoeg om een plaats te geven in zijn pand. "Technisch mooi en verzorgd. Anthony kan zeker en vast schilderen. Of dit ook grote kunst is laat ik graag over aan de mening van de bezoekers."