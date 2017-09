Frutos start met jarige Boeckx in Anderlecht-doel en verrast met debutant op het middenveld in belangrijke Champions League-match

Nicolas Frutos kiest voor zijn allereerste Champions League-match als interimcoach van Anderlecht voor een verrassing in zijn basiself. Pieter Gerkens debuteert tegen Celtic in de het kampioenenbal en zal samen met Adrien Trebel het centrale duo vormen op het paars-witte middenveld. In doel krijgt de jarige Frank Boeckx na zijn sterke prestaties tegen Waasland-Beveren de voorkeur op Matz Sels. Ook Teodorczyck krijgt na zijn blessure een plaats in de startelf, Kara is nog niet fit genoeg om te starten.

Opvallende keuzes dus van Nicolas Frutos voor zijn grote trainersexamen die de Champions League- match tegen Celtic is. De meest verrassende naam tussen de startende elf is zonder meer die van Pieter Gerkens. De jonge Belg maakt zijn debuut op het hoogste voetbaltoneel en vormt samen met Adrien Trebel het centrum van het paars-witte middenveld.

Frank Boeckx verzekerde afgelopen weekend Anderlecht van de drie punten op het veld van Waasland-Beveren met twee knappe reddingen. Als beloning daarvoor mag ook Frank De Tank, net als Gerkens, voor het eerst aantreden in de Champions League tegen de Schotse recordkampioen. Een mooi verjaardagscadeau, want hij wordt vandaag 31 jaar.

Anderlecht's @FrankBoeckx becomes the 21st player in Champions League history to make his CL debut appearance on his birthday. #ANDCEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 27, 2017

Centraal achterin maakt Leander Dendoncker zijn opwachting. Ten opzichte van de basisploeg tegen Bayern Munchen neemt hij de plek in van Sven Kums, die toen rood pakte en nu geschorst is. Door de afwezigheid van Obradovic komt Chipciu weer op de rechtsback terecht. In de spits is Lukasz Teordorczyck er opnieuw bij na zijn blessure. Kara is nog niet fit genoeg en start op de bank.

Boyata bij Celtic

Goed nieuws voor Anderlecht: bij Celtic ontbreekt sterspeler Mousa Dembélé en zo komen de Schotten toch onthoofd aan de aftrap. Onze landgenoot Dedrick Boyata krijgt een plek in de basis van coach Brendan Rodgers. De Noord-Ier moest kiest verder voor de verwachte namen. Gordon verdedigt het doel, Sinclair en Roberts moeten voor de aanvallende acties zorgen en Griffiths voor de doelpunten.

De elf van Anderlecht:

Boeckx, Appiah, Deschacht, Spajic, Gerkens, Dendoncker, Trebel, Onyekuru, Hanni, Chipciu, Teodorczyk.

De elf van Celtic:

Gordon, Simunovic, Roberts, Brown, Griffiths, Sinclair, Rogic, Boyata, Ntchan, Lustig, Tierney