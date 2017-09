Wie denkt dat een topmodel op vestimentair vlak alles heeft wat haar hartje begeert, heeft het helemaal juist. In de videoreeks ‘Supermodel Closets’ van Vogue toont een model telkens de inhoud van haar dressing. Deze keer is het Victoria’s Secret angel Lily Aldridge haar beurt om fashionista’s jaloers te maken. Van peperdure designerjurken tot unieke Star Wars sneakers van adidas: haar verzameling is een droom.