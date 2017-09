Antwerpse parkeertoezichters krijgen nieuw uniform

Antwerpen / Antwerpen 2018 - De parkeertoezichters van de stad Antwerpen lopen vanaf donderdag in een nieuw uniform rond. Het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) krijgt ook een nieuwe naam: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen.

De stad Antwerpen wil met de naamsverandering en het nieuwe uniform er mee voor zorgen dat de parkeertoezichters meer respect krijgen. Met de verandering van naam en uniform wil de stad duidelijk maken dat de parkeertoezichters een belangrijke stedelijke rol vervullen.

“De uniformen dragen nu eveneens het logo waarin de stralende ‘A’ is verwerkt”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Zo is het duidelijker dat de toezichters stedelijke medewerkers zijn die onder andere ook GAS-boetes uitschrijven. Het nieuwe uniform is modieuzer en van betere kwaliteit.”

Foto: Stad Antwerpen

Van GAPA naar Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

Marktonderzoek toonde aan dat weinig bewoners het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) kennen. “De meeste mensen denken dat het Parkeerbedrijf een commercieel bedrijf is dat op winst uit is”, aldus de stad. “Het blijkt voor hen zeer onduidelijk dat het Parkeerbedrijf een overheidsbedrijf is waarbij alle opbrengsten terugvloeien naar de stad. Daarnaast kennen weinigen de vele activiteiten die het Parkeerbedrijf uitvoert, naast de controles op straat.”

“Begin 2015 werd het autonoom Parkeerbedrijf daarom een onderdeel van de stedelijke mobiliteitsdienst binnen de bedrijfseenheid stadsontwikkeling. Met deze inkanteling en de nieuwe naam ‘Mobiliteit en Parkeren Antwerpen’ wordt de nadruk gelegd op de relatie met de stad.”

Foto: Stad Antwerpen