Je raadt nooit waar in Antwerpen deze prachtfoto genomen werd

Kiel - Deze prachtfoto willen we jullie niet onthouden. Het is al de hele week ’s morgens erg mistig en al is dat vervelend op de weg, wie hoog in een appartement woont, ziet misschien wel de mooiste zonsopgangen van heel Antwerpen...

De foto werd ons toegezonden door lezeres Valerie Van der Veeken. Antwerpenaren herkennen misschien wel de locatie: het Middelheim Ziekenhuis. Valerie woont in de buurt van het Nachtegalen- en Middelheimpark en nam meteen enkele foto’s toen ze de natuurpracht zag. “Het was alsof er een wit tafellaken boven op de bomen werd gelegd.” Aldus een poëtische Valerie, die de foto enkele dagen geleden nam. Ze is amateur fotograaf en schrok zelf van de mooie foto: “Ik gebruik een Canon fototoestel dat een optie ‘creative shot’ heeft. Die gaf de foto die zwarte rand, maar rest is puur natuur.”