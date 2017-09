Emotioneel afscheid van spooringenieur die op vierde werkdag overleed: “Ik hoopte dat dit een nare droom was”

Roeselare - In de Sint-Michielskerk in Roeselare namen vrienden, kennissen en familieleden woensdagmorgen massaal afscheid van Arne Willaert (23). De ingenieur kwam vorige week op zijn vierde werkdag om het leven op de spoorweg in Oostende.

Met honderden waren ze: de vrienden, familieleden, medestudenten en kennissen die dinsdagmorgen om 10 uur afscheid kwamen nemen van Arne. De pas afgestudeerde industrieel ingenieur liet vorige donderdag op een dramatische manier het leven. Hij was ‘s morgens vroeg aan het werk op de spoorweg in Oostende toen een trein hem greep. Het was pas zijn vierde werkdag.

Nachtmerrie

In de kerk sprak de pastoor over een gedreven jongen, met veel inzet en een warme glimlach. Daarna namen zijn vriendin Virginie en zijn zus Elise het woord. “Ik was niet voorbereid op dit plotse afscheid”, zei zijn vriendin met wie hij binnenkort zou gaan samenwonen. “Ik had verwacht dat we binnen twee jaar samen in de kerk zouden staan, om onze geloftes uit te spreken. Nu sta ik hier met een krop in de keel en een klein hartje. Ik hoopte dat die vreselijke donderdagochtend een nare droom was, een nachtmerrie.”

“We waren een goed duo, partners in crime”, liet zus Elise door een oom voorlezen. “De rode draad door ons leven was dat we veel leute hebben gemaakt. Je zus plagen was een van je favoriete bezigheden.”

Ook de studentenvereniging uit Oostende waar Arne lid van was, deed nog enkele getuigenissen. “We konden uren met je praten, jouw deur stond altijd open. Je grote droom was een eigen visput in Frankrijk. Auto’s hebben we volgeladen met vismateriaal. Met wie moeten we nu onze tijd aan het water doorbrengen?”