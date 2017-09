Woordvoerder premier Michel vraagt vrijspraak voor meineed en valsheid in geschrifte

Brugge - Barend Leyts, woordvoerder van premier Charles Michel, heeft zich woensdag samen met zijn broer voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor meineed en valsheid in geschrifte. Ze zouden bij een erfeniskwestie kasbons achterovergedrukt hebben, maar ontkennen de feiten met klem.

De rechtszaak vloeit voort uit een erfeniskwestie van ondertussen 13 jaar geleden. De dag na het overlijden van de moeder van de beklaagden stapte hun stiefvader in januari 2004 uit het leven. De broer van die stiefvader ontdekte bij het legen van de woning in De Panne documenten die wezen op het bestaan van kasbons. Pas in 2010, een hele tijd na de regeling van de erfenis, kwam er een klacht van de burgerlijke partij. Bij het opmaken van de inventaris van de erfenis zouden de beklaagden de kasbons bewust verzwegen hebben.

Het gerechtelijk onderzoek bracht aan het licht dat in juni 2004 in Luxemburg een effectenrekening werd geopend op naam van de twee beklaagden. Zij ontkennen echter met klem dat ze de rekening voor de kasbon van 78.000 euro openden. Hun advocaat Nicolas Van Der Smissen wees erop dat er geen handtekening is die bewijst dat zijn cliënten achter de bewuste rekening zitten.

Het OM acht de feiten bewezen, maar drong niet aan op een bestraffing. De rechter doet uitspraak op 25 oktober.

