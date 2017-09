Wyns toont documentaire van Antwerp aan zijn helden: “Dit is mijn cadeau”

Schoten - ‘Take Us Home’, de nieuwe documentaire van Luk Wyns over de vorige twee seizoenen bij Royal Antwerp FC, werd dinsdagavond vertoond bij Wyns thuis in Schoten. De documentairemaker nodigde enkele spelers en bestuursleden uit voor een exclusieve preview.

Luk Wyns, bekend als acteur maar ook als Antwerpfan, volgde zijn favoriete voetbalclub de vorige twee seizoenen op de voet. Van dichtbij maakte hij de mislukte én de geslaagde poging tot promotie naar de Jupiler Pro League mee. De beelden heeft hij samen met zijn crew gemonteerd tot een documentaire van ongeveer één uur.

“Kippenvel”

Bij Wyns thuis waren dinsdagavond enkele hoofdrolspelers te gast om de intieme première mee te maken. “Ik krijg kippenvel als ik de beelden terugzie”, zegt Alexander Corryn. “Als je ziet van waar we komen en wat we hebben gerealiseerd, zie je dat die momenten heel mooi zijn verfilmd.” Tuur Dierckx beaamt de woorden van zijn ex-collega. “Door de details die in de docu zitten, komt het gevoel van wat we hebben verwezenlijkt helemaal terug.”

Voor Luk Wyns was de vertoning een heel speciaal moment. “Dat zijn mijn helden. Ik heb ze twee jaar gevolgd en nu komen ze hier allemaal samen. Een knappe reünie. Dit is mijn cadeau aan mijn ploeg.”

‘Take Us Home’ is vanaf 5 oktober te zien in de Metropolis in Antwerpen.