Vogue verliest Belgisch katern na minder dan een jaar

Nog geen jaar geleden werd het breed aangekondigd: Mediabedrijf Sanoma mocht het Belgische katern van maandblad Vogue produceren en vermarkten in België. Maar na het jongste septembernummer klinkt het minder positief: het Belgische Vogue-katern is niet meer.

‘Vogue’ is vanaf nu een uitsluitend Nederlandse aangelegenheid. Foto: rr

‘De inkomsten lagen niet in lijn met de verwachtingen’, zegt Veerle Neyens van Sanoma België. ‘En dus hebben we een strategische keuze gemaakt waarbij we meer inzetten op de luxetitels uit onze eigen portfolio. Dat zijn vooral Feeling Gold en Gael Gold, maar ook titels als Loving you en Knokke Heist.’

De oplage van Vogue zat op 22.500 exemplaren, en er zat wel degelijk potentieel in de lezersmarkt. Dat potentieel wil Sanoma blijven aanboren door de Nederlandse Vogue samen met Feeling te blijven verkopen, op 10.000 exemplaren. Maar die Vogue heeft dus geen Belgische insteek meer.

De stopzetting heeft volgens Neyens geen impact op de tewerkstelling. Fashion director Els Keymeulen blijft binnen Sanoma werken voor Feeling. Het katern draaide vooral op freelancers. Zij zien hun werkopties natuurlijk wél afkalven door het wegvallen van het katern.