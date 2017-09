Vier vrachtwagens botsen in Kennedytunnel: “Mijd het zuidelijke deel van de Ring”

In de Kennedytunnel is woensdag omstreeks 10 uur een ongeval gebeurd met vier vrachtwagens. Momenteel is er slechts één rijstrook beschikbaar. “Vermijd de Kennedytunnel en het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring”, waarschuwt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

In de Kennedytunnel richting Nederland zijn vier vrachtwagens met elkaar in botsing gekomen.

De rechter- en de middenrijstrook zijn daardoor versperd en dat zal allicht een hele tijd het geval blijven, aangezien zeker twee voertuigen moeten worden getakeld en dat is in de Kennedytunnel geen evidente klus. Ook zat er een persoon gekneld in een voertuig. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om voor alternatieve routes te kiezen. “De verkeershinder zal tot de middag duren”, meldt Peter Bruyninckx. “Daarom kan het verkeer best de Kennedytunnel en het zuidelijke deel van de Ring vermijden.” De Liefkenshoektunnel is in de richting van Nederland tolvrij gemaakt. Eerder op de ochtend werd dezelfde beslissing genomen na een ongeval ter hoogte van Deurne.

Op de E17 leidt het ongeval omstreeks 10.30 uur al tot een file vanaf Haasdonk. Het verkeer over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel, vanuit Sint-Niklaas naar Antwerpen is de Temsebrug via de N16 en vervolgens de A12 een alternatief.