De Lijn en Mechelen onderzoeken haalbaarheid zelfrijdende bus

Mechelen - De Lijn gaat samen met Mechelen onderzoeken of een zelfrijdende bus haalbaar is in de stad. In het voorjaar van 2018 moet de studie al klaar zijn.

Het onderzoek moet nagaan of zo’n autonome shuttle ruimtelijk in te passen is, wat de gevolgen zijn voor de mobiliteit en of er voldoende interesse is van reizigers. “De zelfrijdende bus is spitstechnologie die tot de verbeelding spreekt. Wij willen die tastbaar maken. Op Brussels Airport zijn we daar al langer mee bezig”, zegt Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit.

Nog dit jaar wordt een constructeur gekozen om een zelfrijdende bus te bouwen voor de luchthaven. In een stad zal de toepassing complexer zijn. “Maar dat houdt ons niet tegen om te starten met het onderzoek”, stelt de minister.

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) is blij dat de Vlaamse vervoersmaatschappij voor Mechelen kiest, waar ze ook haar hoofdkantoor heeft. “Bereikbaarheid is de grootste economische troef van onze stad, maar ook zijn grootste bedreiging. Het is de taak van een stadsbestuur om mee te zoeken naar innovatieve vormen van slimmere mobiliteit om die bereikbaarheid veilig te stellen in de toekomst”, zegt Somers.