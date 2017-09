Man geeft ex messteek in been op Groenplaats

Antwerpen - Een vrouw (31) is maandag in het been gestoken op de Groenplaats. Haar ex (45) werd opgepakt.

De hulpdiensten werden maandagavond naar de Groenplaats gestuurd. Daar was een 31-jarige Duitse vrouw in haar bovenbeen gestoken. De vrouw raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis.

Niet veel later kon de politie in de buurt een 45-jarige verdachte oppakken. De verdachte is een Nederlandse man, de ex-partner van het slachtoffer. Gezien de band tussen de twee betrokkenen worden de feiten gecatalogeerd als ‘intrafamiliaal geweld’.

Avances

Volgens onze informatie kreeg het duo het wel vaker met elkaar aan de stok als de verdachte te veel gedronken had. “Hij maakte dan avances waar zij niet van gediend was”, vertelt een gerechtelijke bron.

De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.