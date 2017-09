Britse tv-kijkers storen zich meest aan deze jurk

Het afgelopen jaar kreeg de Britse ­mediawaakhond Ofcom de meeste klachten over de outfit van een tv-figuur. ­Britten ergerden er zich meer aan dan aan seksistische praat of beledigingen.

Toen jurylid Amanda Holden in juni in Britain’s got talent een jurk met gewaagde uitsnijding droeg, stroomden de reacties binnen. Het was een klassejurk van 12.800 euro die Holden niet onaardig stond. Het programma loopt op de Britse zender ITV.

Sommigen vonden dat de jurk niet ­gepast was voor een familieprogramma waar ook kinderen naar kijken. Anderen vonden dat Holden bijzonder ordinair was omgesprongen met een elegante jurk. Al snel werd de outfit de ‘stripjurk’ genoemd. De teller klokte af op 663 klachten.

Dat is een stuk meer dan voor de seksistische uitlatingen van komiek Russell Brand of een optreden met namaakpenis van diens collega Vic Reeves.

Een aanstootgevende uitspraak van de extreemrechtse activist Tommy Robinson – dat een moskee ‘terroristen creëerde’ – kreeg slechts 181 klachten. Een man die beledigd werd omdat hij een hazenlip had, haalde 137 klachten.