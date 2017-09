Seniorenwoningen opgeknapt voor bijna miljoen euro

In het complex in de Zelestraat zijn er 13 woningen voor senioren. Foto: Sven Van Haezendonck

Mechelen - In het centrum van Mechelen zijn 13 seniorenwoningen grondig opgeknapt, zodat ze voldoen aan modern wooncomfort. Het Sociaal Huis heeft in het project 948.000 euro geïnvesteerd.

Een delegatie van het Sociaal Huis heeft de woningen in de Zelestraat dinsdag feestelijk ingehuldigd. Het complex bestaat uit drie delen: negen appartementen met één slaapkamer, drie met twee slaapkamer en eentje dat aangepast is voor bewoners met een beperking. Na meer dan twintig en dertig jaar gebruik bleek een renovatie van het complex geen overbodige luxe.

Aan de indeling of structuur van het complex is tijdens de renovatie niets gewijzigd. De woningen zijn wel uitgerust met nieuwe installaties voor bijvoorbeeld sanitair, elektriciteit en verwarming. Ook de keuken werd vernieuwd. Aan de buitengevel werden het dak en de ramen vervangen. Achteraan hebben de bewoners een rustige binnenplaats gekregen.

Het Sociaal Huis zorgde voor een tijdelijk onderkomen en bekostigde ook de verhuizing. “Het is onze betrachting om senioren zo lang mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen. Waar nodig blijven we seniorenwoningen renoveren. Om tegemoet te komen aan de noden van oudere Mechelaars willen wij hen ook maximaal comfort aanbieden”, zegt Koen Anciaux (Open Vld), voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen.