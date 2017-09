Nederlands dorpje in shock: 14-jarige jongen opgepakt voor dood van zijn ouders

De 600 inwoners van het Nederlandse dorpje Katlijk zijn in shock. Nadat eerst twee gewaardeerde dorpsgenoten dood aangetroffen werden in hun woonboerderij, is nu hun 14-jarige zoon opgepakt. Hij is de enige verdachte, melden Nederlandse media.

Katerlijk is een dorpje zoals Nederland en ook ons land er enorm veel tellen. Hechte gemeenschappen met enkele honderden inwoners, waar iedereen elkaar kent. In die setting pasten Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62) perfect. Hij een geitenfokker, zij een astrologe.

Het al 24 jaar getrouwde echtpaar woonde al minstens 20 jaar in een woonboerderij in het dorp. Maar wat niemand zag aankomen, gebeurde dinsdagochtend. De buren met wie ze de woning deelden, troffen hun levenloze lichamen aan in de woning.

Misdrijf

Voor de politie kon er al snel geen twijfel over bestaan: de twee waren om het leven gebracht. Meteen begon een zoektocht en werd de hele omgeving van de woning, die zich in bosrijk gebied bevindt, afgezet. “Om te voorkomen dat er plots een dwaas voor onze neus zou staan die je iets wil aandoen”, zei een woordvoerder van de politie in De Telegraaf.

Die zoektocht leverde niets op, wat het mysterie allen maar groter maakte. Want volgens de burgemeester was er geen enkel probleem met de twee, die drie zoons hadden. Twee van hen waren het huis al enige tijd uit, maar een 14-jarige nakomer woonde wel nog bij hen in.

De verbazing was dan ook immens toen die laatste dinsdag in de loop van de dag opgepakt werd door de politie. “Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn ouders”, laat de politie weten. Volgens Nederlandse media is hij op dit moment de enige verdachte. Hij wordt woensdag verhoord.