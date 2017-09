Het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest voor Marc Coucke, zo getuigde hij dinsdagavond in de zetel bij Gert. “Als ik toen pech had gehad met één van mijn producten, dan, hé...” vertelde de zakenman onheilspellend, terwijl hij terugdacht aan de tijd waarin hij 29 jaar was. Het had geen haar gescheeld of het was heel anders afgelopen voor de Vlaamse ondernemer.