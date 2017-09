Nederlands tv-programma zoekt getuigen voor afrekening Stefaan Bogaerts

Brasschaat - Het Nederlandse tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ heeft dinsdagavond een oproep verspreid naar getuigen voor de moord op de Brasschaatse zakenman Stefaan Bogaerts (55). De voormalige baas van het Antwerpse containerbedrijf BCT International werd vorige week in zijn auto doorzeefd met vijf kogels.

De liquidatie van de Brasschaatse zakenman greep donderdagavond even voor half tien plaats in de Lisstraat in Spijkenisse, in de buurt van het Rotterdamse havengebied. Buurtbewoners hoorden op straat meerdere schoten. Toen de politie ter plaatse kwam, zag die een zwaargewonde man in een Volkswagen met Belgische nummerplaten liggen.

De Nederlandse politie heeft nog geen idee wat Bogaerts in Spijkenisse deed en waarom hij in de Lisstraat had afgesproken. Ze willen graag in contact komen met iedereen die hem donderdagavond 21 september heeft gezien in de omgeving, of zijn auto, een Volkswagen Jetta, met het Belgische kenteken 1-BLE-659.

Verder is de politie op zoek naar getuigen die een BMW M5 met valse kentekenplaten 29-PZN-2 hebben opgemerkt. De daders zijn vermoedelijk weggereden in die wagen. Korte tijd na de moord werd de donkere BMW M5 Touring uitgebrand teruggevonden op de Achterzeedijk in Barendrecht.

Wie iets gezien heeft of meer informatie heeft kan contact opnemen op het nummer 0800-6070.