“Twaalf huizen in thuisland maar toch uitkering bij ons”

Antwerpen -

Het Antwerpse OCMW wil privébedrijven inschakelen om na te gaan of leefloontrekkers vermogens hebben in het buitenland. In Nederland werden zulke bedrijven al zo’n vijftien jaar geleden geïntroduceerd. “Bij vier tot zes op de tien personen die we onderzoeken, vinden we effectief buitenlandse vermogens”, klinkt het bij Soza Xpert.