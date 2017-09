Het wordt hoog tijd dat ook andere gemeenten een vondelingenschuif installeren

Er zijn dit jaar al vier baby’s in de vondelingenschuif in Borgerhout gelegd. Dat is een forse stijging, want in de zestien voorgaande jaren werden er ‘slechts’ negen kindjes in de schuif gelegd. Volgens Moeders voor Moeders, de organisatie achter de vondelingenschuif, komt 80% van de gevonden kindjes niet uit de regio-Antwerpen. Het wordt dan ook hoog tijd dat ook andere gemeenten in België een vondelingenschuif installeren.

De vondelingenschuif in Borgerhout bestaat al sinds het jaar 2000. De schuif is eigenlijk een warm bedje. Als een baby in de schuif terechtkomt, gaat er een stil alarm af. Binnen het kwartier is er een medewerker bij het kindje. Er wordt ook meteen een dokter verwittigd. Binnen de maand komt het kindje in een pleeg- of adoptiegezin terecht.

Het is uiterst verwonderlijk dat de schuif in zeventien jaar tijd in België nog steeds geen navolging heeft gekregen. Toen de schuif nog niet bekend was, lieten radeloze moeders hun baby’s achter op plaatsen waar niet zo snel professionele hulp voorhanden is. In 2006 liet een moeder haar kindje zelfs achter in een kartonnen doos aan het station van Essen. Volgens Moeders voor Moeders zijn er ook nog veel kinderen die bij vuilniszakken of aan vijvers worden achtergelaten. Dan is de vondelingenschuif een veel betere optie.

Vorige week verbood de burgemeester van Evere de installatie van een vondelingenschuif op zijn grondgebied. Hij zei dat zoiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wettelijk niet mogelijk is. Dat is een mooie manier om te verwoorden dat de Brusselse politici hun werk niet hebben gedaan. Zij worden betaald om wetten te maken die ook de zwaksten in de samenleving beschermen. En wat is er zwakker en hulpelozer dan een pasgeboren baby?

Natuurlijk is zo’n vondelingenschuif geen zaligmakende oplossing. Het zou nog veel beter zijn dat politici werk maken van een wet die anoniem bevallen mogelijk maakt. Een wanhopige moeder kan zo in een ziekenhuis of op een andere veilige plaats onder medische begeleiding een gezonde baby op de wereld zetten, zonder de vrees dat ze dat kindje moet opvoeden. Politieke partijen spreken er al jaren over om anoniem bevallen mogelijk te maken, maar beschouwden deze kwestie blijkbaar nooit als een prioriteit.

Natuurlijk zijn er nadelen aan anoniem bevallen. Het kind weet dan niet wie zijn moeder is, en dat kan psychisch een heel zware belasting zijn. Maar het recht op een veilig en liefdevol leven zou zwaarder moeten doorwegen. Als de moeder om wat voor reden ook haar kind wil achterlaten, kunnen we er maar beter voor zorgen dat het kind in een gezin terechtkomt waar het wel gewenst is en alle kansen op een mooi en vrolijk leven krijgt.