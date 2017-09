Recordzomer: drie jongetjes in vondelingenluik

De voorbije vijf maanden zijn drie jongetjes gevonden in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Antwerpen. Samen met het meisje Anna, die in de winter werd achtergelaten, brengt dat het totaal in 2017 op vier baby’s en dat is een jaarrecord.

Theo, Simon en Felix. Zo werden de drie baby’s genoemd die de afgelopen maanden in de vondelingenschuif in de Helmstraat in Borgerhout werden gelegd. “De drie jongetjes verkeerden in goede gezondheid”, zegt Katrin Beyer van Moeders voor Moeders, de vzw die het vondelingenluik vandaag exact zeventien jaar geleden installeerde.

Na een periode in het kinderziekenhuis Good Engels werden de drie jongens ondergebracht bij wensgezinnen. Ondertussen waren ook de politie en het parket op de hoogte gebracht van de vondelingen. Dat is eerder pro forma, want in de praktijk vervolgt het parket in Antwerpen de moeders die hun kinderen te vondeling leggen niet.

Niet toegelaten in Brussel: “Extreem kortzichtig”

Een schril contrast met de berichten die afgelopen week uit het Brusselse kwamen. Ook daar zou een vondelingenluik geopend worden. Tot Pierre Muylle (PS), burgemeester van de gemeente Evere, daar een stokje voor stak. Zonder een ietwat soepel gedoogbeleid, zoals in Antwerpen, is het te vondeling leggen van een kind strafbaar.

Foto: MariÎn Ludo

“Extreem kortzichtig”, reageert Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). “Het feit dat de schuif hier gebruikt wordt, bewijst meteen haar nut. Je kan een zwangerschap voorkomen, je kan ze legaal onderbreken. Maar je kan als overheid niet iedere situatie inschatten. De moeders leven met een geheim en kunnen na negen maanden geen kant meer op. Je mag er niet aan denken dat moeders hun kind op een andere plaats gaan achterlaten. Het is goed voor het kind én voor de gemoedsrust van een moeder. Ik ben vandaag heel opgelucht dat de vondelingenschuif bestaat.”

80% niet uit de Antwerpse regio

Duchateau wordt daarin bijgestaan door Moeders voor Moeders. “Op basis van de gegevens die we hebben, kunnen we concluderen dat 80% van de achtergelaten kindjes niet uit de Antwerpse regio komt”, zegt Beyer.

Sinds 2000 werden er vijftien baby’s in of aan de vondelingenschuif gelegd. De verschillende OCMW-voorzitters houden een warm gevoel over aan hun automatisch voogdijschap en vertellen dat alle kindjes het goed stellen.