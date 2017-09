Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

Het seniorenlokaal in ’t Armenstraatje wordt afgebroken en er komt een jeugdhuis in de plaats. Het district keurde het stedelijk voorontwerp voor de bouw goed. De stad investeert 260.000 euro in het jeugdproject.