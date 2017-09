Boechout / Antwerpen - De derde editie van Konfijt vindt half in huis plaats, half op straat. Op het programma staan culinaire hoogstandjes en gewone hamburgers naast jong muzikaal talent en een ‘vergeten topgroente’ zoals Jan De Smet.

Het tweejaarlijks Food & Music Festival Konfijt wil heel het dorp betrekken bij de festiviteiten. Want het speelt zich af in de halfopen ruimte van de afgesloten Appelkantstraat, in en rond restaurant ...