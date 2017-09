Bergen plaatst zich voor tweede kwalificatieronde van FIBA Europe Cup

Bergen heeft dinsdag ook zijn terugwedstrijd in eigen huis tegen het IJslandse KR Reykjavik ruim gewonnen in de eerste voorronde van de FIBA Europe Cup basketbal. Het werd 84-71 (rust: 41-38) , en zo staat Bergen in de tweede kwalificatieronde.

In IJsland ging Bergen al met 67-88 winnen. Dinsdag blonken in de terugwedstrijd vooral Garlon Green, Matt Tiby en Tre Demps uit. Green was de absolute sterkhouder met 26 punten en 10 rebounds. Tiby maakte 14 punten en plukte 8 rebounds, Demps zorgde voor 21 punten en 4 rebounds.

In de tweede voorronde van de Europe Cup wacht Bergen een duel met het Bulgaarse Beroe (heen: 3/10 in Bergen, terug: 11/10 in Bulgarije). Ook Spirou Charleroi komt dit seizoen uit in de FIBA Europe Cup. De Carolo’s komen voor het eerst in actie in de tweede kwalificatieronde, de tegenstander is nog niet gekend.

Conflict tussen Euroleague en FIBA duurt voort

Er is een nieuwe episode in het conflict tussen de Euroleague, die de twee belangrijkste Europese competities voor basketbalclubs organiseert, en de internationale federatie FIBA. De twee geraken het niet eens over de kalender richting het WK van 2019 in China.

In november en februari staan gelijktijdig speeldagen van de Euroleague en kwalificatiewedstrijden voor het WK in China op de agenda. De FIBA had voorgesteld om haar interlands van donderdag naar vrijdag te verplaatsen, als de Euroleague haar wedstrijden van donderdag en vrijdag naar dinsdag verplaatste, maar daar is die laatste instantie het niet mee eens.

“Het belangrijkste probleem, namelijk dat de beste spelers het grootste deel van de interlandbreak niet beschikbaar zijn, is daarmee niet opgelost”, klinkt het bij de Euroleague. “Bovendien zorgt dat voor extra druk bij die spelers, die veel moeten spelen op korte periode, zonder rustdagen en met tussendoor verre reizen.” De Euroleague zal nu met een nieuw voorstel komen.