Borgerhout - De afgelopen maanden zijn drie jongetjes achtergelaten in de vondelingenschuif in Borgerhout. Dat maakt van 2017 een ‘recordjaar’. “We hadden het graag anders gezien”, zegt Moeders voor Moeders.

Theo, Simon en Felix. Zo werden de drie baby’s die de afgelopen maanden in de vondelingenschuif in de Helmstraat in Borgerhout werden gelegd genoemd. “De drie jongetjes verkeerden in goede gezondheid”, ...