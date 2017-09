Novak Djokovic gaat ondanks pechjaar door met coach Agassi

Voormalig nummer één van de wereld in het tennis Novak Djokovic behoudt ook volgend seizoen Andre Agassi als coach. Dat meldt de Servische krant Novosti.

Djokovic kent een moeilijk jaar en is teruggevallen naar de zesde plaats op de wereldranglijst. Door een blessure aan de elleboog moest hij zijn seizoen al in juli noodgedwongen stopzetten, hij miste zo onder meer de US Open. Binnenkort zal de Serviër zelfs voor het eerst in tien jaar uit de top tien vallen.

Agassi krijgt in de staf fysiotherapeut Ulyses Badio, conditietrainer Marco Panichi en nog een aan te stellen nieuwe trainer naast zich. De Amerikaan, zelf achtvoudig grandslamwinnaar, begeleidde Djokovic ook al op Roland Garros en Wimbledon.

Eind 2016 zette Djokovic de samenwerking met het trainersduo dat hem voordien bijstond, Boris Becker en Marian Vajda, stop. Hij was toe aan een nieuwe wind, maar die bracht voorlopig nog geen succes op.