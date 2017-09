Belg mag aantreden in MotoGP: Xavier Siméon realiseert kinderdroom

Motorrijder Xavier Siméon treedt vanaf volgend jaar aan in de MotoGP. “Ik ben extreem gelukkig om mijn droom die ik al sinds mijn kindertijd koester, waar te maken”, zo verklaarde hij dinsdag op een persconferentie in Diegem.

“Dit is een opportuniteit waar ik altijd al naartoe gewerkt heb”, zei Siméon. “Dag na dag heb ik alles in het werk gesteld om hier te geraken. Ik heb mijn Superstock-titel verovert met een Ducati en ik ben heel gelukkig om het merk uit Bologna terug te vinden bij het Team Avintia. De omstandigheden zijn zeer goed. Ik wacht echt met ongeduld af om de Ducati Desmodici te kunnen ontdekken. Ik wil echt al mijn partners en al mijn fans bedanken die me al lange tijd volgen en die me steunen in deze nieuwe uitdaging.”

Foto: BELGA

De 28-jarige Siméon, dit seizoen nog in de Moto2 aan de slag, is de eerste Belg in de koninginnenklasse sinds Didier de Radiguès in 1991 zijn carrière beëindigde. Hij zal achter het stuur van een Ducati in actie komen voor het team Reale Avintia Racing.

“Ik heb vijf jaar geleden het bedrijf Zelos opgericht met één ambitie: alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onze Belgische sporters het allerhoogste niveau kunnen bereiken”, stelde Freddy Tacheny, CEO van Zelos. “Een Belgische coureur in de MotoGP, dat is iets dat we al lang niet meer gezien hebben. Vandaag ben ik dan ook bijzonder trots op de weg die we afgelegd hebben. Ons land heeft het potentieel om te schitteren wanneer het daarvoor de middelen krijgt. Het was zeker niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben onze partners kunnen vinden en overtuigen. Zij hebben dit avontuur mogelijk gemaakt en ik kan ze daarvoor niet genoeg bedanken. Xavier heeft al ons vertrouwen om deze magnifieke uitdaging aan te gaan en hij is de speerpunt van de groep die wij in België gecreëerd hebben. In zijn slipstream werken Livio Loi en Barry Baltus dag na dag aan een waardige opvolging.”