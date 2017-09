Mol / Retie - De aanhouding van een 28-jarige man uit Retie is dinsdag door de raadkamer in Turnhout bevestigd. Hij wordt verdacht van inbreuken op de drugswetgeving.

De man zou cannabis, amfetamines, xtc en speed hebben verhandeld. Hij werd op 21 september in Mol van zijn vrijheid beroofd.

In het dossier zat aanvankelijk ook een tweede verdachte in voorarrest. Maar hij is intussen door de onderzoeksrechter weer op vrije voeten gesteld.