Gemaskerd duo aan de haal met bestelwagen

Ravels - Een 26-jarige uit Turnhout zit sinds vorige week in de cel voor een gewelddadige diefstal in Ravels. Samen met een kompaan drong hij gemaskerd een woning binnen op 21 september.

Na een schermutseling kon het duo de sleutel bemachtigen en ging er met de bestelwagen vandoor. Een van de daders is gevat. Zijn aanhouding is dinsdag door de raadkamer bevestigd. De kompaan is nog op de vlucht.

Een 35-jarige man uit Tilburg mag dan weer de gevangenis verlaten na betaling van een borgsom van 1.500 euro. Hij wordt verdacht van de teelt van cannabis in Ravels. Hij werd vorige week van zijn vrijheid beroofd.

De aanhouding van een 28-jarige man uit Den Haag is door de raadkamer met een maand verlengd. Hij wordt verdacht van een inbraak in een woning in Ravels op 16 juni. Hij wordt ook nog gelinkt aan minstens drie andere feiten.