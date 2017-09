Voor het eerst sinds het jaar 1333 wordt de paus beschuldigd van “ketterij”

Paus Franciscus wordt beschuldigd van ketterij. Het feit dat hij enkele veranderingen binnen de Katholieke Kerk - bijvoorbeeld dat gescheiden mannen of vrouwen toch de communie mogen ontvangen - bespreekbaar wilde maken, is bij heel wat conservatieve geestelijken in het verkeerde keelgat geschoten. Een dergelijke klacht was al geleden van het jaar 1333.

In het vorig jaar verschenen boek ‘Amoris Laetitia’ zette paus Franciscus de deur op een kier voor de mogelijkheid voor sommige gescheiden en/of hertrouwde katholieken om de communie te ontvangen.

Hoewel er nog niets officieels veranderd is, was de stelling alleen al voldoende om een groep van oerconservatieve geestelijken en geleerden op hun achterste poten te krijgen. Zij (ze zijn met enkele tientallen in totaal) hebben nu een brief geschreven waarin ze Franciscus officieel beschuldigen van “het verspreiden van ketterij”. Er staat niet letterlijk in dat de paus “een ketter” is, maar wel dat hij “ketterse standpunten inneemt op het vlak van huwelijk, moraliteit en de eucharistie”.

In het persbericht dat de brief vergezelde wordt gesproken over een “moedige daad die ons tijdperk kan veranderen”, “zonder precedent sinds het jaar 1333”. Volgens historici klopt het inderdaad dat het van de middeleeuwen geleden is dat een paus beschuldigd werd van ketterij. “Maar daarom moeten we het belang van de beschuldiging ook niet overschatten. De brief werd maar ondertekend door een paar tientallen geestelijken, allemaal leden van een oerconservatieve groep die al gebroken heeft met de Katholieke Kerk.”

“De kudde misleiden”

De auteurs van de brief roepen “de zonen en dochters van de Kerk” nog op tot “het tot de orde roepen” van de paus. “Het kerkelijk recht stelt dat bevoegde personen niet mogen zwijgen als predikanten de kudde misleiden”.

De brief met 40 handtekeningen bereikte paus Franciscus op 11 augustus. Sindsdien zouden er “nog tientallen” geestelijken zich achter het initiatief geschaard hebben, volgens de opstellers. Hoeveel het er ook zijn: zowel paus Franciscus zelf als het Vaticaan vonden het nog niet nodig om te reageren op de aantijgingen.

De kans dat de brief tot veel zal leiden, is dan ook heel erg klein. Het enige wat de aanklacht aantoont is dat er nog altijd een diepe bezorgdheid is binnen een bepaalde groep gelovingen over de hervormingsgezinde Franciscus.