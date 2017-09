Waarom Peter Sagan een T-shirt met 90 droeg en hij dit seizoen niet meer in actie komt

Het was een opvallende T-shirt waarin Peter Sagan opdook in Noorwegen, nadat hij voor de derde keer op rij wereldkampioen werd. De Slowaak droeg een T-shirt met “Sagan Limit 90” op. Vandaag was hij in Oostenrijk waar hij met enkele wheelies een mountainbike-parcours inhuldigde en meteen ook bekend maakte dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

De verklaring voor de beruchte T-shirt is simpel: het is een oud exemplaar dat werd gemaakt voor zijn 90e profzege in Kuurne-Brussel-Kuurne, momenteel zit hij al aan 101. Bovendien verwijst het naar zijn geboortejaar 1990.

Celebrating my biggest victory with @TerrediGer! Thanks, @SpinazzeGroup for your support all these years and @autoeder for the vehicles! pic.twitter.com/YZDDDhIdL8 — Peter Sagan (@petosagan) 25 september 2017

Sagan zal dit seizoen overigens niet meer in wedstrijden in zijn kersverse regenboogtrui te zien zijn. De Slowaakse renner gaat thuis genieten van zijn derde wereldtitel op rij: “Ik ga naar huis en ga daar proberen te genieten. We zijn bijna het hele jaar van huis. Ik wil thuis ook voor een warm welkom zorgen voor de baby.”

De vrouw van Sagan, Katarina Smolkova, is zwanger van hun eerste kindje en zou eind oktober bevallen.

De renner wilde nog niet veel vooruit kijken naar volgend seizoen. “Ik weet nog niet wat mijn doelen zijn. Ik ga daar volgend jaar pas over nadenken.”

De wereldtitel in het Noorse Bergen kwam voor hem als een verrassing. Alle titels zijn speciaal, zei Sagan. “Ze zijn allemaal verschillend, een verschillend parcours, een verschillende stad en verschillend wedstrijdverloop. Ik beschouw de titels als mijn drie kindjes.”