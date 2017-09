BimSem decor in nieuwe film over Bende van Nijvel

Mechelen - De middelbare school BimSem in Mechelen wordt woensdag en donderdag voor twee dagen omgetoverd tot het decor voor de nieuwe film van Stijn Conincx. In ‘Niet schieten’ fungeert de school als de Delhaize van Aalst.

Regisseur Stijn Conincx zakt af naar de Dijlestad voor de opnames van ‘Niet schieten’, zijn nieuwe film over de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Het scenario is gebaseerd op het boek ‘Niet schieten, dat is mijn papa!’ van David van de Steen. De schrijver was als 9-jarige jongen in 1985 getuige van hoe tijdens de overval in Aalst zijn ouders en zus werden vermoord. In de prent zal Jan Decleir de hoofdrol voor zijn rekening nemen. Ook Viviane De Muynck en Jonas Van Geel spelen mee in de film.

De voorgevel van BimSem wordt verbouwd tot de voorgevel van de Delhaize van Aalst. In een tent op de speelplaats wordt de binnenkant van de Delhaize zelf nagebouwd. De opnames vinden op woensdag plaats tussen 13 uur en middernacht, donderdag wordt er gefilmd vanaf 17.30 uur tot 3 uur ’s nachts om de school niet te belemmeren in zijn werking.